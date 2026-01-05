SignaleKategorien
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Moderado

Fabio Leonidas
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
Trades insgesamt:
392
Gewinntrades:
327 (83.41%)
Verlusttrades:
65 (16.58%)
Bester Trade:
12.62 USD
Schlechtester Trade:
-17.42 USD
Bruttoprofit:
415.60 USD (48 699 pips)
Bruttoverlust:
-172.56 USD (14 760 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (66.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.78 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.59%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.30
Long-Positionen:
221 (56.38%)
Short-Positionen:
171 (43.62%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-18.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.18%
Jahresprognose:
99.27%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.00 USD
Maximaler:
21.51 USD (3.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.76% (21.71 USD)
Kapital:
1.72% (17.10 USD)

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 66
AUDCADxx 167
AUDNZDxx 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +12.62 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Moderate focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
