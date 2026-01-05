- Crescimento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
327 (83.41%)
Negociações com perda:
65 (16.58%)
Melhor negociação:
12.62 USD
Pior negociação:
-17.42 USD
Lucro bruto:
415.60 USD (48 699 pips)
Perda bruta:
-172.56 USD (14 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (66.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.78 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.59%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.30
Negociações longas:
221 (56.38%)
Negociações curtas:
171 (43.62%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-18.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.31 USD (2)
Crescimento mensal:
8.18%
Previsão anual:
99.27%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
21.51 USD (3.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.76% (21.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (15.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|241
|AUDCADxx
|136
|AUDNZDxx
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|66
|AUDCADxx
|167
|AUDNZDxx
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|9.9K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.62 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +66.78 USD
Máxima perda consecutiva: -18.43 USD
Desenvolvida pela empresa líder em copy trading no mercado brasileiro, a estratégia ConnectGain BR Forex - Moderado foca na consistência de longo prazo. Nossa estratégia utiliza o dimensionamento de posições fracionadas e foca em ativos selecionados especificamente para esta abordagem. Ao operar em tempos gráficos maiores, garantimos maior confiabilidade e um gerenciamento de risco robusto para nossos clientes.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
994
USD
USD
14
98%
392
83%
100%
2.40
0.62
USD
USD
4%
1:500