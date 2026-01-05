SinaisSeções
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Moderado

Fabio Leonidas
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
327 (83.41%)
Negociações com perda:
65 (16.58%)
Melhor negociação:
12.62 USD
Pior negociação:
-17.42 USD
Lucro bruto:
415.60 USD (48 699 pips)
Perda bruta:
-172.56 USD (14 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (66.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.78 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.59%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.30
Negociações longas:
221 (56.38%)
Negociações curtas:
171 (43.62%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-18.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.31 USD (2)
Crescimento mensal:
8.18%
Previsão anual:
99.27%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
21.51 USD (3.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.76% (21.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (15.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 66
AUDCADxx 167
AUDNZDxx 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.62 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +66.78 USD
Máxima perda consecutiva: -18.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Desenvolvida pela empresa líder em copy trading no mercado brasileiro, a estratégia ConnectGain BR Forex - Moderado foca na consistência de longo prazo. Nossa estratégia utiliza o dimensionamento de posições fracionadas e foca em ativos selecionados especificamente para esta abordagem. Ao operar em tempos gráficos maiores, garantimos maior confiabilidade e um gerenciamento de risco robusto para nossos clientes.
