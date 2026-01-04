- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
91.13 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
279.06 USD (190 817 pips)
Общий убыток:
-137.61 USD (10 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (101.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.06%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
39.87 USD
Средний убыток:
-17.20 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-71.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.49 USD (6)
Прирост в месяц:
10.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
85.28 USD (8.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.13 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +101.66 USD
Макс. убыток в серии: -71.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
