Robson Cristiano De Campos

Last Paladino

Robson Cristiano De Campos
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
91.13 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
279.06 USD (190 817 pips)
Общий убыток:
-137.61 USD (10 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (101.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.06%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
39.87 USD
Средний убыток:
-17.20 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-71.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.49 USD (6)
Прирост в месяц:
10.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
85.28 USD (8.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500Cash 10
GER40Cash 2
US30Cash 2
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500Cash -3
GER40Cash 60
US30Cash -6
BTCUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500Cash -2.8K
GER40Cash 4.8K
US30Cash -2.8K
BTCUSD 181K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.13 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +101.66 USD
Макс. убыток в серии: -71.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
Нет отзывов
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
