- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
7 (46.66%)
Negociações com perda:
8 (53.33%)
Melhor negociação:
91.13 USD
Pior negociação:
-62.99 USD
Lucro bruto:
279.06 USD (190 817 pips)
Perda bruta:
-137.61 USD (10 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (101.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.03%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.66
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
9.43 USD
Lucro médio:
39.87 USD
Perda média:
-17.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-71.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.49 USD (6)
Crescimento mensal:
10.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
85.28 USD (8.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
15
46%
100%
2.02
9.43
USD
USD
0%
1:500