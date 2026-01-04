- 成长
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
91.13 USD
最差交易:
-62.99 USD
毛利:
279.06 USD (190 817 pips)
毛利亏损:
-137.61 USD (10 671 pips)
最大连续赢利:
3 (101.66 USD)
最大连续盈利:
101.66 USD (3)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.26%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.66
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.03
预期回报:
9.43 USD
平均利润:
39.87 USD
平均损失:
-17.20 USD
最大连续失误:
6 (-71.49 USD)
最大连续亏损:
-71.49 USD (6)
每月增长:
10.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
85.28 USD (8.52%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.13 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +101.66 USD
最大连续亏损: -71.49 USD
