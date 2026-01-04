- 成長
トレード:
15
利益トレード:
7 (46.66%)
損失トレード:
8 (53.33%)
ベストトレード:
91.13 USD
最悪のトレード:
-62.99 USD
総利益:
279.06 USD (190 817 pips)
総損失:
-137.61 USD (10 671 pips)
最大連続の勝ち:
3 (101.66 USD)
最大連続利益:
101.66 USD (3)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.06%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
39.87 USD
平均損失:
-17.20 USD
最大連続の負け:
6 (-71.49 USD)
最大連続損失:
-71.49 USD (6)
月間成長:
10.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
85.28 USD (8.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +91.13 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +101.66 USD
最大連続損失: -71.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
