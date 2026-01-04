- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
11 (57.89%)
Transacciones Irrentables:
8 (42.11%)
Mejor transacción:
91.13 USD
Peor transacción:
-62.99 USD
Beneficio Bruto:
302.01 USD (209 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.61 USD (10 671 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (113.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.45 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.68%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
19 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
8.65 USD
Beneficio medio:
27.46 USD
Pérdidas medias:
-17.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-71.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.49 USD (6)
Crecimiento al mes:
12.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
85.28 USD (8.52%)
Reducción relativa:
De balance:
5.71% (85.28 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|US100-MAR26
|4
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500Cash
|-3
|US100-MAR26
|23
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500Cash
|-2.8K
|US100-MAR26
|18K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.13 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +113.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
19
57%
100%
2.19
8.65
USD
USD
6%
1:500