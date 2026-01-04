- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
7 (46.66%)
Loss Trade:
8 (53.33%)
Best Trade:
91.13 USD
Worst Trade:
-62.99 USD
Profitto lordo:
279.06 USD (190 817 pips)
Perdita lorda:
-137.61 USD (10 671 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (101.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
9.43 USD
Profitto medio:
39.87 USD
Perdita media:
-17.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-71.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.49 USD (6)
Crescita mensile:
10.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.28 USD (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.13 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +101.66 USD
Massima perdita consecutiva: -71.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
