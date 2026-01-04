- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
29 (58.00%)
손실 거래:
21 (42.00%)
최고의 거래:
486.56 USD
최악의 거래:
-161.78 USD
총 수익:
1 319.51 USD (262 475 pips)
총 손실:
-776.13 USD (619 785 pips)
연속 최대 이익:
13 (254.43 USD)
연속 최대 이익:
679.12 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
96.19%
최대 입금량:
14.68%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
38 (76.00%)
숏(주식차입매도):
12 (24.00%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
10.87 USD
평균 이익:
45.50 USD
평균 손실:
-36.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-166.45 USD)
연속 최대 손실:
-304.89 USD (4)
월별 성장률:
39.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
428.48 USD (23.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.38% (428.48 USD)
자본금별:
13.26% (291.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GER40Cash
|17
|US500Cash
|14
|BTCUSD
|6
|US100-MAR26
|4
|SOLUSD
|3
|US30Cash
|2
|US100Cash
|2
|GOLD
|1
|JP225Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GER40Cash
|31
|US500Cash
|45
|BTCUSD
|-320
|US100-MAR26
|23
|SOLUSD
|679
|US30Cash
|-6
|US100Cash
|104
|GOLD
|-14
|JP225Cash
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GER40Cash
|439
|US500Cash
|1.9K
|BTCUSD
|-386K
|US100-MAR26
|18K
|SOLUSD
|2.9K
|US30Cash
|-2.8K
|US100Cash
|9.6K
|GOLD
|-1.3K
|JP225Cash
|5
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +486.56 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +254.43 USD
연속 최대 손실: -166.45 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
0%
50
58%
96%
1.70
10.87
USD
USD
18%
1:500