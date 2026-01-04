- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
7 (46.66%)
Verlusttrades:
8 (53.33%)
Bester Trade:
91.13 USD
Schlechtester Trade:
-62.99 USD
Bruttoprofit:
279.06 USD (190 817 pips)
Bruttoverlust:
-137.61 USD (10 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (101.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.06%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.66
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
9.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-71.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.49 USD (6)
Wachstum pro Monat :
10.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
85.28 USD (8.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500Cash
|10
|GER40Cash
|2
|US30Cash
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500Cash
|-3
|GER40Cash
|60
|US30Cash
|-6
|BTCUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500Cash
|-2.8K
|GER40Cash
|4.8K
|US30Cash
|-2.8K
|BTCUSD
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.13 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
15
46%
100%
2.02
9.43
USD
USD
0%
1:500