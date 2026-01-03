СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDPRO2026
Dam Van Long

GOLDPRO2026

Dam Van Long
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

  • Trades strictly in the direction of the market trend — no guessing
  • No martingale, no grids, no dangerous position management schemes
  • Strict protection on every trade: Stop Loss and Take Profit are always active
  • Suitable for prop firms and serious trading accounts
  • Proven by one full year of real market trading — not just backtests
  • Trading pair: XAU/USD (Gold)
  • Timeframe: M5
  • Minimum deposit: from $100 for 0.01 lot
  • Account type: Standard, ECN and others


Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика