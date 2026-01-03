- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
0
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
No hay datos
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
- Trades strictly in the direction of the market trend — no guessing
- No martingale, no grids, no dangerous position management schemes
- Strict protection on every trade: Stop Loss and Take Profit are always active
- Suitable for prop firms and serious trading accounts
- Proven by one full year of real market trading — not just backtests
- Trading pair: XAU/USD (Gold)
- Timeframe: M5
- Minimum deposit: from $100 for 0.01 lot
- Account type: Standard, ECN and others
No hay comentarios