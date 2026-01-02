СигналыРазделы
DowJones a Scalping Strategy
DowJones a Scalping Strategy

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 8%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
28 (35.44%)
Убыточных трейдов:
51 (64.56%)
Лучший трейд:
47.82 EUR
Худший трейд:
-19.71 EUR
Общая прибыль:
354.17 EUR (10 720 pips)
Общий убыток:
-283.14 EUR (7 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (73.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.73 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.22%
Макс. загрузка депозита:
99.80%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
47 (59.49%)
Коротких трейдов:
32 (40.51%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.90 EUR
Средняя прибыль:
12.65 EUR
Средний убыток:
-5.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-56.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-56.02 EUR (12)
Прирост в месяц:
7.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.05 EUR
Максимальная:
82.79 EUR (7.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.28% (82.38 EUR)
По эквити:
1.08% (10.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.82 EUR
Худший трейд: -20 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +73.73 EUR
Макс. убыток в серии: -56.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    Нет отзывов
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.02 14:59
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.02 12:56
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2026.01.02 12:56
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.01.02 12:56
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
