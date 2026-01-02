SeñalesSecciones
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

DowJones a Scalping Strategy

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -25%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
195
Transacciones Rentables:
48 (24.61%)
Transacciones Irrentables:
147 (75.38%)
Mejor transacción:
102.22 EUR
Peor transacción:
-27.57 EUR
Beneficio Bruto:
613.99 EUR (21 457 pips)
Pérdidas Brutas:
-832.74 EUR (34 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (73.73 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
102.22 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
16.91%
Carga máxima del depósito:
100.30%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
155
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.73
Transacciones Largas:
108 (55.38%)
Transacciones Cortas:
87 (44.62%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-1.12 EUR
Beneficio medio:
12.79 EUR
Pérdidas medias:
-5.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-122.87 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-122.87 EUR (14)
Crecimiento al mes:
-24.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
218.75 EUR
Máxima:
299.88 EUR (27.74%)
Reducción relativa:
De balance:
30.56% (299.88 EUR)
De fondos:
6.57% (53.76 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 176
GER40 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 -104
GER40 -145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 -8.2K
GER40 -4.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +102.22 EUR
Peor transacción: -28 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +73.73 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -122.87 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    No hay comentarios
    2026.01.08 19:25
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.08 18:25
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.08 17:23
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.08 17:23
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.08 15:23
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.08 11:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.07 18:56
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.07 16:53
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.07 15:53
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
