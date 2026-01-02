시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DowJones a Scalping Strategy
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

DowJones a Scalping Strategy

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 8%
PepperstoneUK-Live
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
79
이익 거래:
28 (35.44%)
손실 거래:
51 (64.56%)
최고의 거래:
47.82 EUR
최악의 거래:
-19.71 EUR
총 수익:
354.17 EUR (10 720 pips)
총 손실:
-283.14 EUR (7 949 pips)
연속 최대 이익:
5 (73.73 EUR)
연속 최대 이익:
73.73 EUR (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
9.22%
최대 입금량:
99.80%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
0.86
롱(주식매수):
47 (59.49%)
숏(주식차입매도):
32 (40.51%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.90 EUR
평균 이익:
12.65 EUR
평균 손실:
-5.55 EUR
연속 최대 손실:
12 (-56.02 EUR)
연속 최대 손실:
-56.02 EUR (12)
월별 성장률:
7.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
68.05 EUR
최대한의:
82.79 EUR (7.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.28% (82.38 EUR)
자본금별:
1.08% (10.23 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
US30 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +47.82 EUR
최악의 거래: -20 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +73.73 EUR
연속 최대 손실: -56.02 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    리뷰 없음
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.02 14:59
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.02 12:56
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2026.01.02 12:56
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.01.02 12:56
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
    시그널
    가격
    성장
    구독자
    자금
    잔고
    Expert Advisor
    트레이드
    이익 %
    활동
    PF
    기대수익
    축소
    레버리지
    DowJones a Scalping Strategy
    월별 39 USD
    8%
    0
    0
    USD
    993
    EUR
    1
    0%
    79
    35%
    9%
    1.25
    0.90
    EUR
    8%
    1:30
    복제

    MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

    시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

    플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.