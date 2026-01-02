SignaleKategorien
DowJones a Scalping Strategy
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

DowJones a Scalping Strategy

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 8%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
28 (35.44%)
Verlusttrades:
51 (64.56%)
Bester Trade:
47.82 EUR
Schlechtester Trade:
-19.71 EUR
Bruttoprofit:
354.17 EUR (10 720 pips)
Bruttoverlust:
-283.14 EUR (7 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (73.73 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.73 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
9.22%
Max deposit load:
99.80%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
47 (59.49%)
Short-Positionen:
32 (40.51%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.65 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-56.02 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.02 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
7.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68.05 EUR
Maximaler:
82.79 EUR (7.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.28% (82.38 EUR)
Kapital:
1.08% (10.23 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.82 EUR
Schlechtester Trade: -20 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.73 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.02 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    Keine Bewertungen
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.02 14:59
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.02 12:56
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2026.01.02 12:56
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.01.02 12:56
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
