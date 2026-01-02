- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
14 (42.42%)
Loss Trade:
19 (57.58%)
Best Trade:
40.22 EUR
Worst Trade:
-14.02 EUR
Profitto lordo:
168.12 EUR (5 294 pips)
Perdita lorda:
-130.07 EUR (3 733 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (73.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.73 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
22.23%
Massimo carico di deposito:
98.51%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
12.01 EUR
Perdita media:
-6.85 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-44.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-44.95 EUR (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.05 EUR
Massimale:
68.83 EUR (6.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.92% (68.83 EUR)
Per equità:
0.52% (5.01 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
994
EUR
EUR
1
0%
33
42%
22%
1.29
1.15
EUR
EUR
7%
1:30