シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DowJones a Scalping Strategy
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

DowJones a Scalping Strategy

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 8%
PepperstoneUK-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
28 (35.44%)
損失トレード:
51 (64.56%)
ベストトレード:
47.82 EUR
最悪のトレード:
-19.71 EUR
総利益:
354.17 EUR (10 720 pips)
総損失:
-283.14 EUR (7 949 pips)
最大連続の勝ち:
5 (73.73 EUR)
最大連続利益:
73.73 EUR (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
9.22%
最大入金額:
99.80%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
47 (59.49%)
短いトレード:
32 (40.51%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.90 EUR
平均利益:
12.65 EUR
平均損失:
-5.55 EUR
最大連続の負け:
12 (-56.02 EUR)
最大連続損失:
-56.02 EUR (12)
月間成長:
7.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.05 EUR
最大の:
82.79 EUR (7.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.28% (82.38 EUR)
エクイティによる:
1.08% (10.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.82 EUR
最悪のトレード: -20 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +73.73 EUR
最大連続損失: -56.02 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    レビューなし
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.02 14:59
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.02 12:56
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2026.01.02 12:56
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.01.02 12:56
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
    シグナル
    価格
    成長
    購読者
    残高
    残高
    Expert Advisors
    トレード
    利益%
    アクティビティ
    PF
    期待されたペイオフ
    ドローダウン
    レバレッジ
    DowJones a Scalping Strategy
    39 USD/月
    8%
    0
    0
    USD
    1K
    EUR
    1
    0%
    79
    35%
    9%
    1.25
    0.90
    EUR
    8%
    1:30
    コピー

    MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

    シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

    プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください