Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.

Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt.

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.

Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.





Risiko- & Money-Management

Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird

Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

Das Risiko folgt dem Kontostand

Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt.





Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.

Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.





Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.

Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.







Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

02.01.2026: 1.000 Euro

Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026





Wichtiger Disclaimer





!!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

⚠️ Risikohinweis:

Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.