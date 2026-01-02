信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DowJones a Scalping Strategy
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

DowJones a Scalping Strategy

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2026 8%
PepperstoneUK-Live
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
79
盈利交易:
28 (35.44%)
亏损交易:
51 (64.56%)
最好交易:
47.82 EUR
最差交易:
-19.71 EUR
毛利:
354.17 EUR (10 720 pips)
毛利亏损:
-283.14 EUR (7 949 pips)
最大连续赢利:
5 (73.73 EUR)
最大连续盈利:
73.73 EUR (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
9.22%
最大入金加载:
99.80%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
79
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.86
长期交易:
47 (59.49%)
短期交易:
32 (40.51%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.90 EUR
平均利润:
12.65 EUR
平均损失:
-5.55 EUR
最大连续失误:
12 (-56.02 EUR)
最大连续亏损:
-56.02 EUR (12)
每月增长:
7.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
68.05 EUR
最大值:
82.79 EUR (7.96%)
相对跌幅:
结余:
8.28% (82.38 EUR)
净值:
1.08% (10.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.82 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +73.73 EUR
最大连续亏损: -56.02 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 1 und 10 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert meist einige Sekunden nach Eröffnung. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Es wird dabei nur der CFD für den Dow Jones 30 gehandelt. 

    Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
    Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

    Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


    Risiko- & Money-Management

    • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen - auch wenn der Stop-Loss erst nach Eröffnung gesetzt wird
    • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
    • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
    • Das Risiko folgt dem Kontostand
    • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

    Dieses Signal ist trotzdem ein Hochrisiko-Scalping auch wenn es meinen persönlichen Logiken und Regeln folgt. 


    Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

    Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
    Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


    Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

    Dieses Signal wird über einen Account bei dem die Steuer einbehalten wird gehandelt.
    Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten.

    Diese werden als Auszahlungen im Metatrader ausgewiesen. Steuerrückzahlen am Folgetag werden im Metatrader als Einzahlungen ausgewiesen.

    Bei abweichenden Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.


    Folgende Einzahlungen sind Erfolgt:

    02.01.2026: 1.000 Euro

    Nächste geplante Einzahlung, sofern die Strategie nachhaltig positive Resultate erbringt: 01.02.2026


    Wichtiger Disclaimer


    !!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!

    ⚠️ Risikohinweis:
    Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
    Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

    Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
    Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

    Ich bin kein professioneller trader sondern nur ein Hobby trader.


    没有评论
    2026.01.06 22:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.06 21:48 2026.01.06 21:48:52  

    good results achieved on 6th of jan. 26 with +12% gross increase (excluding tax) mainly driven by a strong bullish impulse. easy trend continuation. to be improved, less trading outside core trading sessions.

    2026.01.06 20:35
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.05 04:58
    Share of days for 80% of growth is too low
    2026.01.02 17:02
    80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 15:59
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.01.02 15:59
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.02 14:59
    Share of trading days is too low
    2026.01.02 14:59
    Share of days for 80% of trades is too low
    2026.01.02 14:59
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.02 14:59
    High risk of negative slippage when copying deals
    2026.01.02 12:56
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2026.01.02 12:56
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2026.01.02 12:56
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.01.02 12:56
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    查看详细统计，请 登录 或者 注册
    信号
    价格
    成长
    订阅者
    资金
    结余
    EA交易
    交易
    赢%
    活动
    PF
    预期回报
    提取
    杠杆
    DowJones a Scalping Strategy
    每月39 USD
    8%
    0
    0
    USD
    1K
    EUR
    1
    0%
    79
    35%
    9%
    1.25
    0.90
    EUR
    8%
    1:30
    复制

    在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

    信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

    如果您还没有安装平台，您可以在这里下载