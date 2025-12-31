- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
1 652.93 USD
Худший трейд:
-2 125.11 USD
Общая прибыль:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Общий убыток:
-7 470.65 USD (35 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3 056.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 056.78 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
92.75%
Макс. загрузка депозита:
99.97%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
10 (90.91%)
Коротких трейдов:
1 (9.09%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-401.26 USD
Средняя прибыль:
764.20 USD
Средний убыток:
-1 067.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 075.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 201.17 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 413.87 USD
Максимальная:
4 413.87 USD (4.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.33% (4 328.13 USD)
По эквити:
1.44% (1 433.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|-389
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-613
|BTCUSD
|-33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +1 652.93 USD
Худший трейд: -2 125 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 056.78 USD
Макс. убыток в серии: -3 075.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Нет отзывов
