СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ducmx1986chanel99
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel99

Xuan Duc Mai
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
FTMO-Server3
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
1 652.93 USD
Худший трейд:
-2 125.11 USD
Общая прибыль:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Общий убыток:
-7 470.65 USD (35 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3 056.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 056.78 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
92.75%
Макс. загрузка депозита:
99.97%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
10 (90.91%)
Коротких трейдов:
1 (9.09%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-401.26 USD
Средняя прибыль:
764.20 USD
Средний убыток:
-1 067.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 075.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 201.17 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 413.87 USD
Максимальная:
4 413.87 USD (4.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.33% (4 328.13 USD)
По эквити:
1.44% (1 433.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.9K
BTCUSD -389
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -613
BTCUSD -33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 652.93 USD
Худший трейд: -2 125 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 056.78 USD
Макс. убыток в серии: -3 075.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.31 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Share of trading days is too low
2025.12.31 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 19:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ducmx1986chanel99
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
96K
USD
1
0%
11
36%
93%
0.40
-401.26
USD
4%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.