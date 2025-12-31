- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
19 (47.50%)
손실 거래:
21 (52.50%)
최고의 거래:
4 463.77 USD
최악의 거래:
-2 125.11 USD
총 수익:
27 812.15 USD (432 656 pips)
총 손실:
-17 780.40 USD (120 533 pips)
연속 최대 이익:
7 (9 340.81 USD)
연속 최대 이익:
9 340.81 USD (7)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
74.47%
최대 입금량:
99.97%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.67
롱(주식매수):
37 (92.50%)
숏(주식차입매도):
3 (7.50%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
250.79 USD
평균 이익:
1 463.80 USD
평균 손실:
-846.69 USD
연속 최대 손실:
6 (-5 612.09 USD)
연속 최대 손실:
-5 612.09 USD (6)
월별 성장률:
10.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 024.18 USD
최대한의:
6 024.18 USD (6.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.92% (5 924.41 USD)
자본금별:
2.07% (1 992.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.4K
|BTCUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.3K
|BTCUSD
|306K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 463.77 USD
최악의 거래: -2 125 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +9 340.81 USD
연속 최대 손실: -5 612.09 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
1
0%
40
47%
74%
1.56
250.79
USD
USD
6%
1:100