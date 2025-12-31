SeñalesSecciones
Xuan Duc Mai

Xuan Duc Mai
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
FTMO-Server3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
4 (28.57%)
Transacciones Irrentables:
10 (71.43%)
Mejor transacción:
1 652.93 USD
Peor transacción:
-2 125.11 USD
Beneficio Bruto:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3 056.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 056.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Actividad comercial:
46.16%
Carga máxima del depósito:
99.97%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
11 (78.57%)
Transacciones Cortas:
3 (21.43%)
Factor de Beneficio:
0.34
Beneficio Esperado:
-430.30 USD
Beneficio medio:
764.20 USD
Pérdidas medias:
-908.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5 612.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 612.09 USD (6)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 024.18 USD
Máxima:
6 024.18 USD (6.02%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (5 924.41 USD)
De fondos:
1.44% (1 433.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -3.9K
BTCUSD -2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -613
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 652.93 USD
Peor transacción: -2 125 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 056.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 612.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
2025.12.31 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Share of trading days is too low
2025.12.31 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 19:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
