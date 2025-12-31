- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
4 (28.57%)
Transacciones Irrentables:
10 (71.43%)
Mejor transacción:
1 652.93 USD
Peor transacción:
-2 125.11 USD
Beneficio Bruto:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3 056.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 056.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Actividad comercial:
46.16%
Carga máxima del depósito:
99.97%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
11 (78.57%)
Transacciones Cortas:
3 (21.43%)
Factor de Beneficio:
0.34
Beneficio Esperado:
-430.30 USD
Beneficio medio:
764.20 USD
Pérdidas medias:
-908.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5 612.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 612.09 USD (6)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 024.18 USD
Máxima:
6 024.18 USD (6.02%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (5 924.41 USD)
De fondos:
1.44% (1 433.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|-2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-613
|BTCUSD
|-82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
1
0%
14
28%
46%
0.33
-430.30
USD
USD
6%
1:100