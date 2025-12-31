信号部分
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel99

Xuan Duc Mai
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
FTMO-Server3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
4 (28.57%)
亏损交易:
10 (71.43%)
最好交易:
1 652.93 USD
最差交易:
-2 125.11 USD
毛利:
3 056.78 USD (2 009 pips)
毛利亏损:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
最大连续赢利:
4 (3 056.78 USD)
最大连续盈利:
3 056.78 USD (4)
夏普比率:
-0.43
交易活动:
43.52%
最大入金加载:
99.97%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
11 (78.57%)
短期交易:
3 (21.43%)
利润因子:
0.34
预期回报:
-430.30 USD
平均利润:
764.20 USD
平均损失:
-908.10 USD
最大连续失误:
6 (-5 612.09 USD)
最大连续亏损:
-5 612.09 USD (6)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 024.18 USD
最大值:
6 024.18 USD (6.02%)
相对跌幅:
结余:
5.92% (5 924.41 USD)
净值:
1.44% (1 433.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3.9K
BTCUSD -2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -613
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 652.93 USD
最差交易: -2 125 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 056.78 USD
最大连续亏损: -5 612.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
没有评论
2025.12.31 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Share of trading days is too low
2025.12.31 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 19:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
