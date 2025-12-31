- 成长
交易:
14
盈利交易:
4 (28.57%)
亏损交易:
10 (71.43%)
最好交易:
1 652.93 USD
最差交易:
-2 125.11 USD
毛利:
3 056.78 USD (2 009 pips)
毛利亏损:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
最大连续赢利:
4 (3 056.78 USD)
最大连续盈利:
3 056.78 USD (4)
夏普比率:
-0.43
交易活动:
43.52%
最大入金加载:
99.97%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
11 (78.57%)
短期交易:
3 (21.43%)
利润因子:
0.34
预期回报:
-430.30 USD
平均利润:
764.20 USD
平均损失:
-908.10 USD
最大连续失误:
6 (-5 612.09 USD)
最大连续亏损:
-5 612.09 USD (6)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 024.18 USD
最大值:
6 024.18 USD (6.02%)
相对跌幅:
结余:
5.92% (5 924.41 USD)
净值:
1.44% (1 433.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|-2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-613
|BTCUSD
|-82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 652.93 USD
最差交易: -2 125 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 056.78 USD
最大连续亏损: -5 612.09 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
1
0%
14
28%
44%
0.33
-430.30
USD
USD
6%
1:100