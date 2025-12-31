SinaisSeções
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel99

Xuan Duc Mai
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
4 (28.57%)
Negociações com perda:
10 (71.43%)
Melhor negociação:
1 652.93 USD
Pior negociação:
-2 125.11 USD
Lucro bruto:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Perda bruta:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (3 056.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 056.78 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.43
Atividade de negociação:
46.16%
Depósito máximo carregado:
99.97%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
11 (78.57%)
Negociações curtas:
3 (21.43%)
Fator de lucro:
0.34
Valor esperado:
-430.30 USD
Lucro médio:
764.20 USD
Perda média:
-908.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 612.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 612.09 USD (6)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 024.18 USD
Máximo:
6 024.18 USD (6.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.92% (5 924.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.44% (1 433.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3.9K
BTCUSD -2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -613
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Sem comentários
2025.12.31 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Share of trading days is too low
2025.12.31 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 19:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
