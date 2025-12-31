- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
1 652.93 USD
Worst Trade:
-2 125.11 USD
Profitto lordo:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Perdita lorda:
-7 384.91 USD (35 879 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3 056.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 056.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
92.75%
Massimo carico di deposito:
99.97%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-393.47 USD
Profitto medio:
764.20 USD
Perdita media:
-1 054.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3 075.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 201.17 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 328.13 USD
Massimale:
4 328.13 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.33% (4 328.13 USD)
Per equità:
1.44% (1 433.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|-389
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-613
|BTCUSD
|-33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 652.93 USD
Worst Trade: -2 125 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 056.78 USD
Massima perdita consecutiva: -3 075.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
1
0%
11
36%
93%
0.41
-393.47
USD
USD
4%
1:100