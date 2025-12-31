- Wachstum
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
4 (28.57%)
Verlusttrades:
10 (71.43%)
Bester Trade:
1 652.93 USD
Schlechtester Trade:
-2 125.11 USD
Bruttoprofit:
3 056.78 USD (2 009 pips)
Bruttoverlust:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (3 056.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 056.78 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.43
Trading-Aktivität:
48.56%
Max deposit load:
99.97%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
11 (78.57%)
Short-Positionen:
3 (21.43%)
Profit-Faktor:
0.34
Mathematische Gewinnerwartung:
-430.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
764.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-908.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5 612.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 612.09 USD (6)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 024.18 USD
Maximaler:
6 024.18 USD (6.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (5 924.41 USD)
Kapital:
1.44% (1 433.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|-2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-613
|BTCUSD
|-82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 652.93 USD
Schlechtester Trade: -2 125 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 056.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 612.09 USD
