シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ducmx1986chanel99
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel99

Xuan Duc Mai
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
FTMO-Server3
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
4 (28.57%)
損失トレード:
10 (71.43%)
ベストトレード:
1 652.93 USD
最悪のトレード:
-2 125.11 USD
総利益:
3 056.78 USD (2 009 pips)
総損失:
-9 080.96 USD (84 394 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3 056.78 USD)
最大連続利益:
3 056.78 USD (4)
シャープレシオ:
-0.43
取引アクティビティ:
46.16%
最大入金額:
99.97%
最近のトレード:
56 分前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
11 (78.57%)
短いトレード:
3 (21.43%)
プロフィットファクター:
0.34
期待されたペイオフ:
-430.30 USD
平均利益:
764.20 USD
平均損失:
-908.10 USD
最大連続の負け:
6 (-5 612.09 USD)
最大連続損失:
-5 612.09 USD (6)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 024.18 USD
最大の:
6 024.18 USD (6.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (5 924.41 USD)
エクイティによる:
1.44% (1 433.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3.9K
BTCUSD -2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -613
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 652.93 USD
最悪のトレード: -2 125 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 056.78 USD
最大連続損失: -5 612.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.31 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Share of trading days is too low
2025.12.31 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 19:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ducmx1986chanel99
30 USD/月
-6%
0
0
USD
94K
USD
1
0%
14
28%
46%
0.33
-430.30
USD
6%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください