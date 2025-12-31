- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 IDR
Худший трейд:
-98 851.38 IDR
Общая прибыль:
0.00 IDR
Общий убыток:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 IDR)
Макс. прибыль в серии:
0.00 IDR (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
27.29%
Макс. загрузка депозита:
15.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-98 851.38 IDR
Средняя прибыль:
0.00 IDR
Средний убыток:
-98 851.38 IDR
Макс. серия проигрышей:
1 (-98 851.38 IDR)
Макс. убыток в серии:
-98 851.38 IDR (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98 851.38 IDR
Максимальная:
98 851.38 IDR (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (-0.00 IDR)
По эквити:
8.83% (88 313.92 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-5.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 IDR
Худший трейд: -98 851 IDR
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.00 IDR
Макс. убыток в серии: -98 851.38 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
901K
IDR
IDR
0
0%
1
0%
27%
0.00
-98 851.38
IDR
IDR
10%
1:500