Diki Sahbana

LA JohnWick

Diki Sahbana
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 IDR
Worst Trade:
-98 851.38 IDR
Profitto lordo:
0.00 IDR
Perdita lorda:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 IDR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
27.29%
Massimo carico di deposito:
15.87%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-98 851.38 IDR
Profitto medio:
0.00 IDR
Perdita media:
-98 851.38 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-98 851.38 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-98 851.38 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98 851.38 IDR
Massimale:
98 851.38 IDR (9.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.89% (-0.00 IDR)
Per equità:
8.83% (88 313.92 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 IDR
Worst Trade: -98 851 IDR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 IDR
Massima perdita consecutiva: -98 851.38 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.31 17:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.