Diki Sahbana

LA JohnWick

Diki Sahbana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 IDR
Peor transacción:
-98 851.38 IDR
Beneficio Bruto:
0.00 IDR
Pérdidas Brutas:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 IDR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
27.29%
Carga máxima del depósito:
15.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-98 851.38 IDR
Beneficio medio:
0.00 IDR
Pérdidas medias:
-98 851.38 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-98 851.38 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98 851.38 IDR (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
98 851.38 IDR
Máxima:
98 851.38 IDR (9.89%)
Reducción relativa:
De balance:
9.89% (-0.00 IDR)
De fondos:
8.83% (88 313.92 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -5.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 IDR
Peor transacción: -98 851 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -98 851.38 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.31 17:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.