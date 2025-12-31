- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 IDR
Peor transacción:
-98 851.38 IDR
Beneficio Bruto:
0.00 IDR
Pérdidas Brutas:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 IDR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
27.29%
Carga máxima del depósito:
15.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-98 851.38 IDR
Beneficio medio:
0.00 IDR
Pérdidas medias:
-98 851.38 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-98 851.38 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98 851.38 IDR (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
98 851.38 IDR
Máxima:
98 851.38 IDR (9.89%)
Reducción relativa:
De balance:
9.89% (-0.00 IDR)
De fondos:
8.83% (88 313.92 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-5.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
