- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 IDR
Pior negociação:
-98 851.38 IDR
Lucro bruto:
0.00 IDR
Perda bruta:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 IDR (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
27.29%
Depósito máximo carregado:
15.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-98 851.38 IDR
Lucro médio:
0.00 IDR
Perda média:
-98 851.38 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-98 851.38 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-98 851.38 IDR (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98 851.38 IDR
Máximo:
98 851.38 IDR (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.89% (-0.00 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.83% (88 313.92 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-5.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 IDR
Pior negociação: -98 851 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 IDR
Máxima perda consecutiva: -98 851.38 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
