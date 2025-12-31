SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LA JohnWick
Diki Sahbana

LA JohnWick

Diki Sahbana
0 Bewertungen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 IDR
Schlechtester Trade:
-98 851.38 IDR
Bruttoprofit:
0.00 IDR
Bruttoverlust:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 IDR (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
27.29%
Max deposit load:
15.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-98 851.38 IDR
Durchschnittlicher Profit:
0.00 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-98 851.38 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-98 851.38 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-98 851.38 IDR (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98 851.38 IDR
Maximaler:
98 851.38 IDR (9.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.89% (-0.00 IDR)
Kapital:
8.83% (88 313.92 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -5.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 IDR
Schlechtester Trade: -98 851 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98 851.38 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.31 17:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LA JohnWick
30 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
901K
IDR
0
0%
1
0%
27%
0.00
-98 851.38
IDR
10%
1:500
