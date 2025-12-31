信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LA JohnWick
Diki Sahbana

LA JohnWick

Diki Sahbana
0条评论
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -10%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 IDR
最差交易:
-98 851.38 IDR
毛利:
0.00 IDR
毛利亏损:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 IDR)
最大连续盈利:
0.00 IDR (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
27.29%
最大入金加载:
15.87%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-98 851.38 IDR
平均利润:
0.00 IDR
平均损失:
-98 851.38 IDR
最大连续失误:
1 (-98 851.38 IDR)
最大连续亏损:
-98 851.38 IDR (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
98 851.38 IDR
最大值:
98 851.38 IDR (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.89% (-0.00 IDR)
净值:
8.83% (88 313.92 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -5.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 IDR
最差交易: -98 851 IDR
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 IDR
最大连续亏损: -98 851.38 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.31 17:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
