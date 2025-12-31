- 成長
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 IDR
最悪のトレード:
-98 851.38 IDR
総利益:
0.00 IDR
総損失:
-98 851.38 IDR (5 911 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 IDR)
最大連続利益:
0.00 IDR (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
27.29%
最大入金額:
15.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-98 851.38 IDR
平均利益:
0.00 IDR
平均損失:
-98 851.38 IDR
最大連続の負け:
1 (-98 851.38 IDR)
最大連続損失:
-98 851.38 IDR (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
98 851.38 IDR
最大の:
98 851.38 IDR (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.89% (-0.00 IDR)
エクイティによる:
8.83% (88 313.92 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-5.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
