Huynh Duy Thang Ho

Pro

Huynh Duy Thang Ho
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
8 (40.00%)
Убыточных трейдов:
12 (60.00%)
Лучший трейд:
15.79 USD
Худший трейд:
-17.08 USD
Общая прибыль:
36.17 USD (48 983 pips)
Общий убыток:
-92.95 USD (253 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (17.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.10 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
91.00%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-2.84 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-7.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.78 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.13 USD
Максимальная:
70.34 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (70.34 USD)
По эквити:
0.88% (50.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -205K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.79 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.10 USD
Макс. убыток в серии: -14.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 17
Нет отзывов
2025.12.31 11:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
