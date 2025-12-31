- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
8 (40.00%)
Убыточных трейдов:
12 (60.00%)
Лучший трейд:
15.79 USD
Худший трейд:
-17.08 USD
Общая прибыль:
36.17 USD (48 983 pips)
Общий убыток:
-92.95 USD (253 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (17.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.10 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
91.00%
Макс. загрузка депозита:
0.58%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-2.84 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-7.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.78 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.13 USD
Максимальная:
70.34 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (70.34 USD)
По эквити:
0.88% (50.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-205K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 17
