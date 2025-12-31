信号部分
Huynh Duy Thang Ho

Pro

Huynh Duy Thang Ho
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
Exness-MT5Real29
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
8 (40.00%)
亏损交易:
12 (60.00%)
最好交易:
15.79 USD
最差交易:
-17.08 USD
毛利:
36.17 USD (48 983 pips)
毛利亏损:
-92.95 USD (253 717 pips)
最大连续赢利:
3 (17.10 USD)
最大连续盈利:
17.10 USD (3)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
91.00%
最大入金加载:
0.58%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
-0.81
长期交易:
9 (45.00%)
短期交易:
11 (55.00%)
利润因子:
0.39
预期回报:
-2.84 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-7.75 USD
最大连续失误:
4 (-14.57 USD)
最大连续亏损:
-49.78 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
64.13 USD
最大值:
70.34 USD (1.23%)
相对跌幅:
结余:
1.23% (70.34 USD)
净值:
0.88% (50.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -205K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.79 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +17.10 USD
最大连续亏损: -14.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 17
没有评论
2025.12.31 11:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
