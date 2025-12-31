- Wachstum
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
8 (40.00%)
Verlusttrades:
12 (60.00%)
Bester Trade:
15.79 USD
Schlechtester Trade:
-17.08 USD
Bruttoprofit:
36.17 USD (48 983 pips)
Bruttoverlust:
-92.95 USD (253 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (17.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.10 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.34
Trading-Aktivität:
91.00%
Max deposit load:
0.58%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.81
Long-Positionen:
9 (45.00%)
Short-Positionen:
11 (55.00%)
Profit-Faktor:
0.39
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.78 USD (3)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
64.13 USD
Maximaler:
70.34 USD (1.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.23% (70.34 USD)
Kapital:
0.88% (50.41 USD)
Bester Trade: +15.79 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
