- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
71 (37.96%)
손실 거래:
116 (62.03%)
최고의 거래:
37.53 USD
최악의 거래:
-52.57 USD
총 수익:
462.22 USD (1 143 180 pips)
총 손실:
-815.62 USD (1 970 837 pips)
연속 최대 이익:
6 (73.50 USD)
샤프 비율:
-0.19
거래 활동:
98.13%
최대 입금량:
1.99%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
190
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.98
롱(주식매수):
118 (63.10%)
숏(주식차입매도):
69 (36.90%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-1.89 USD
평균 이익:
6.51 USD
평균 손실:
-7.03 USD
연속 최대 손실:
13 (-92.34 USD)
월별 성장률:
-12.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
355.27 USD
최대한의:
361.48 USD (6.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.79% (361.48 USD)
자본금별:
1.49% (27.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|186
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-344
|XAUUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-823K
|XAUUSD
|-4.7K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
0%
187
37%
98%
0.56
-1.89
USD
USD
13%
1:200