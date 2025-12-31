- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
8 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (60.00%)
Mejor transacción:
15.79 USD
Peor transacción:
-17.08 USD
Beneficio Bruto:
36.17 USD (48 983 pips)
Pérdidas Brutas:
-92.95 USD (253 717 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (17.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.10 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.34
Actividad comercial:
91.00%
Carga máxima del depósito:
0.58%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
9 (45.00%)
Transacciones Cortas:
11 (55.00%)
Factor de Beneficio:
0.39
Beneficio Esperado:
-2.84 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-7.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.78 USD (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
64.13 USD
Máxima:
70.34 USD (1.23%)
Reducción relativa:
De balance:
1.23% (70.34 USD)
De fondos:
0.88% (50.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-205K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.79 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +17.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 17
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
1
0%
20
40%
91%
0.38
-2.84
USD
USD
1%
1:200