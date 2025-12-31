- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
8 (40.00%)
Negociações com perda:
12 (60.00%)
Melhor negociação:
15.79 USD
Pior negociação:
-17.08 USD
Lucro bruto:
36.17 USD (48 983 pips)
Perda bruta:
-92.95 USD (253 717 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (17.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.10 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.34
Atividade de negociação:
91.00%
Depósito máximo carregado:
0.58%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
9 (45.00%)
Negociações curtas:
11 (55.00%)
Fator de lucro:
0.39
Valor esperado:
-2.84 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-7.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.78 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64.13 USD
Máximo:
70.34 USD (1.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.23% (70.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.88% (50.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-205K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.79 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.10 USD
Máxima perda consecutiva: -14.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 17
Sem comentários
