Huynh Duy Thang Ho

Pro

Huynh Duy Thang Ho
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
8 (40.00%)
Negociações com perda:
12 (60.00%)
Melhor negociação:
15.79 USD
Pior negociação:
-17.08 USD
Lucro bruto:
36.17 USD (48 983 pips)
Perda bruta:
-92.95 USD (253 717 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (17.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.10 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.34
Atividade de negociação:
91.00%
Depósito máximo carregado:
0.58%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
9 (45.00%)
Negociações curtas:
11 (55.00%)
Fator de lucro:
0.39
Valor esperado:
-2.84 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-7.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.78 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64.13 USD
Máximo:
70.34 USD (1.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.23% (70.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.88% (50.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -205K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.79 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.10 USD
Máxima perda consecutiva: -14.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 17
Sem comentários
2025.12.31 11:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
