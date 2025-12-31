- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
6.21 USD
Worst Trade:
-5.33 USD
Profitto lordo:
7.11 USD (15 377 pips)
Perdita lorda:
-14.57 USD (41 476 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
69.06%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.57 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.36 USD
Massimale:
14.57 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (14.57 USD)
Per equità:
0.20% (11.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.21 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.90 USD
Massima perdita consecutiva: -14.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
1
0%
7
42%
69%
0.48
-1.07
USD
USD
0%
1:200