Huynh Duy Thang Ho

Pro

Huynh Duy Thang Ho
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Exness-MT5Real29
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
8 (40.00%)
損失トレード:
12 (60.00%)
ベストトレード:
15.79 USD
最悪のトレード:
-17.08 USD
総利益:
36.17 USD (48 983 pips)
総損失:
-92.95 USD (253 717 pips)
最大連続の勝ち:
3 (17.10 USD)
最大連続利益:
17.10 USD (3)
シャープレシオ:
-0.34
取引アクティビティ:
91.00%
最大入金額:
0.58%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
9 (45.00%)
短いトレード:
11 (55.00%)
プロフィットファクター:
0.39
期待されたペイオフ:
-2.84 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-7.75 USD
最大連続の負け:
4 (-14.57 USD)
最大連続損失:
-49.78 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
64.13 USD
最大の:
70.34 USD (1.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.23% (70.34 USD)
エクイティによる:
0.88% (50.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -205K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.79 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +17.10 USD
最大連続損失: -14.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 17
レビューなし
2025.12.31 11:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください