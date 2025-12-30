- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2 178.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 118.00 USD (1 703 pips)
Общий убыток:
-210.00 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (5 118.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 118.00 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
1.37
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
163.60
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
24.37
Мат. ожидание:
731.14 USD
Средняя прибыль:
731.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
75.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.00 USD
Максимальная:
30.00 USD (0.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 178.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 118.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
