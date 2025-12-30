- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
7 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2 178.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
5 118.00 USD (1 703 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (5 118.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 118.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
1.37
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
163.60
Transacciones Largas:
3 (42.86%)
Transacciones Cortas:
4 (57.14%)
Factor de Beneficio:
24.37
Beneficio Esperado:
731.14 USD
Beneficio medio:
731.14 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
75.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.00 USD
Máxima:
30.00 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 178.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +5 118.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay comentarios