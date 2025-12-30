- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2 178.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5 118.00 USD (1 703 pips)
総損失:
-210.00 USD
最大連続の勝ち:
7 (5 118.00 USD)
最大連続利益:
5 118.00 USD (7)
シャープレシオ:
1.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
163.60
長いトレード:
3 (42.86%)
短いトレード:
4 (57.14%)
プロフィットファクター:
24.37
期待されたペイオフ:
731.14 USD
平均利益:
731.14 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
75.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.00 USD
最大の:
30.00 USD (0.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 178.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5 118.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
