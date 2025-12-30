- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
7 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2 178.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5 118.00 USD (1 703 pips)
Perda bruta:
-210.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (5 118.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 118.00 USD (7)
Índice de Sharpe:
1.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
163.60
Negociações longas:
3 (42.86%)
Negociações curtas:
4 (57.14%)
Fator de lucro:
24.37
Valor esperado:
731.14 USD
Lucro médio:
731.14 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
75.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.00 USD
Máximo:
30.00 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 178.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5 118.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
