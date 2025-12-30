- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
7 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2 178.00 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
5 118.00 USD (1 703 pips)
Bruttoverlust:
-210.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (5 118.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 118.00 USD (7)
Sharpe Ratio:
1.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
163.60
Long-Positionen:
3 (42.86%)
Short-Positionen:
4 (57.14%)
Profit-Faktor:
24.37
Mathematische Gewinnerwartung:
731.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
731.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
75.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.00 USD
Maximaler:
30.00 USD (0.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 178.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 118.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen