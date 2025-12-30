- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7
盈利交易:
7 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2 178.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5 118.00 USD (1 703 pips)
毛利亏损:
-210.00 USD
最大连续赢利:
7 (5 118.00 USD)
最大连续盈利:
5 118.00 USD (7)
夏普比率:
1.37
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
163.60
长期交易:
3 (42.86%)
短期交易:
4 (57.14%)
利润因子:
24.37
预期回报:
731.14 USD
平均利润:
731.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
75.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.00 USD
最大值:
30.00 USD (0.46%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ls
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ls
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 178.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5 118.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
