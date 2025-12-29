- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
385.01 USD
Худший трейд:
-259.07 USD
Общая прибыль:
543.40 USD (54 334 pips)
Общий убыток:
-489.70 USD (48 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (517.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
517.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
20.37%
Макс. загрузка депозита:
29.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
4.88 USD
Средняя прибыль:
77.63 USD
Средний убыток:
-122.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-316.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-316.18 USD (3)
Прирост в месяц:
5.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
461.27 USD
Максимальная:
463.16 USD (48.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.62% (463.16 USD)
По эквити:
22.40% (200.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +385.01 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +517.77 USD
Макс. убыток в серии: -316.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
11
63%
20%
1.10
4.88
USD
USD
49%
1:400